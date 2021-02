Dinant: avec des voitures fermées, ce restaurant a trouvé le moyen d'accueillir ses clients

Le restaurant "Les Amourettes", en plein centre de Dinant, a trouvé le moyen d'accueillir ses clients. Au lieu de déguster le menu à emporter chez eux, ils sont invités à s'asseoir dans des petites voitures aménagées. De petites Fiat 500 en plastique dans lesquelles une table est dressée. Au total, l'établissement en compte 7 offrant la possibilité de partager avec sa bulle un repas insolite dans une ambiance cosy. "Si vous voulez, vous commandez votre repas et le mangez chez vous ou vous louez une voiture à 15 euros, vos plats sont emballés et vous les mangez là", explique Florence Prignon, gérante du restaurant.

Chaque voiture peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Lancée il y a 2 mois, la formule cartonne et affiche complet tous les soirs. Il n'est même plus possible de réserver. Le restaurant attend le prochain comité de concertation le 25 février avant d'accepter de nouvelles réservations. Dès que le secteur sera autorisé à rouvrir, les petites voitures devront être évacuées.

L'établissement a reçu toutes les autorisations nécessaires. Pas de service à table, les clients dégustent le menu dans la voiture fermée et chauffée. Ils peuvent commander des boissons (de l'alcool uniquement jusqu'à 20h) par téléphone ou via une application mobile reliée à la cuisine de l'établissement. Les boissons sont servies sur une petite table à côté de la voiture. Il n'y a aucun contact entre le personnel et les clients, qui doivent quitter les lieux à 21h15 au plus tard en raison du couvre-feu. Le dispositif a donc permis de tenir le coup : "J'ai pu engager mon personnel, peut-être ne pas avoir de report de paiements l'année prochaine. On verra au bout du compte ce que cela a donné mais pour le moment on s'en sort".

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 18 février ?