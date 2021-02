Bosch et Microsoft créent une plate-forme commune pour les ordinateurs de bord

(Belga) L'Allemand Bosch, le plus grand équipementier automobile du monde, et le groupe informatique américain Microsoft travaillent sur une plateforme logicielle commune pour mieux connecter les véhicules aux applications dans le cloud, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

Les premiers prototypes de véhicules pourraient utiliser la plateforme commune dès la fin de l'année. Les entreprises n'ont pas voulu dire quels investissements seront impliqués dans ce partenariat de deux ans. Bosch a indiqué que les investissements seront divisés en parts égales. Les logiciels jouent un rôle de plus en plus important dans les voitures, notamment en ce qui concerne les tendances futures telles que l'électromobilité et les véhicules à conduite autonome. L'utilisation d'applications logées dans le cloud nécessite une puissance de calcul et une capacité de stockage élevées. (Belga)