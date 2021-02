Colombie: Au moins 6.402 victimes d'exécutions extra-judiciaires par l'armée

(Belga) Au moins 6.402 civils ont été exécutés, entre 2002 et 2008, en Colombie par des militaires et présentés comme tués au combat, un chiffre trois fois plus élevé que le nombre de ces victimes d'exécutions extra-judiciaires estimé jusqu'à présent, a annoncé jeudi le tribunal de paix.

La Juridiction spéciale de paix (JEP) a enquêté sur ce scandale, dans lequel sont impliquées les forces de l'ordre, et a établi qu'"au moins 6.402 Colombiennes et Colombiens sont morts et ont été illégitimement présentés comme tombés au combat entre 2002 et 2008", a-t-elle précisé dans un communiqué. (Belga)