Loup en Belgique: un éleveur a perdu 5 moutons, comment est-il indemnisé?

"Un vrai carnage", dit Eddy. Un loup a tué 5 des moutons de cet éleveur de Marcourt (Rendeux), comme l'ont confirmé des analyses. Il aura donc droit à des indemnités de la région wallonne. "C'était des mères gestantes qui étaient prêtes à mettre bas dans un petit mois", précise-t-il. "Il y a perte de la mère en question, plus des jeunes potentiels", déplore-t-il.

"À partir du moment où on souhaite protéger le loup en tant qu'espèce protégée, on prévoit des indemnisations pour ses dégâts. Et on essaye d'indemniser le juste prix par rapport à la valeur actuelle de l'animal", explique Alain Licoppe, coordinateur du plan loup.

Dans la province, une autre attaque a été attribuée au loup du côté de Hotton. Une troisième et toujours en cours d'analyse à Libin. Reste à voir si c'est le même animal qui est à l'origine de ces attaques. "On saura normalement sur base d'autres analyses ADN s'il s'agit du même individu. Mais compte-tenu de la proximité, c'est fort probable. De là à dire qu'il s'est installé, c'est trop tôt pour le dire", estime Alain Licoppe. Et le coordinateur du plan loup d'expliquer : "On est dans une phase où les loups sont en dispersion. Les jeunes loups circulent énormément. Ils font des kilomètres et des kilomètres chaque jour. Et donc, compte tenu du fait qu'on a pas eu de nouveaux cas révélés depuis plus de dix jours maintenant, il est probable que ce loup soit parti".

En attendant, Eddy a malgré tout pris ses précautions, en rentrant ses moutons : "Il y avait une quinzaine de bêtes. Les dix bêtes qui étaient vivantes, je les ai rentrées avec les autres à l'étable, par pure précaution, ayant peur qu'il ne repasse une deuxième fois. Quand je viendrai soigner mes bêtes et voir mes bêtes, j'aurais toujours l'appréhension de me dire 'j'espère qu'il n'y a pas eu de bête tuée', qu'il est repassé à nouveau".



En Wallonie depuis 2017 sur les 183 animaux mortellement attaqués, seuls 23 ont été imputés au loup. Ce genre d'attaque est donc plutôt rare.