Liliane immortalise le magnifique coucher de soleil à Ostende: "Étonnant ou inquiétant"

Le soleil s'est associé aux nuages pour nous offrir un spectacle étonnant ce jeudi soir. Depuis Ostende, Liliane a profité de ce moment et a souhaité le partager avec nous via le bouton orange Alertez-nous. "Étonnant ou inquiétant le ciel à Ostende", nous a-t-elle écrit, en joignant une belle photo à son message. De quoi égayer cette fin de journée.

Carine a elle aussi photographié le coucher de soleil. Depuis Lessines cette fois.

A Wodecq (Ellezelles), Patrick a également sorti son appareil photo pour immortaliser l'instant.

Et voici un aperçu du coucher de soleil photographié depuis notre rédaction à Schaerbeek. Une sorte de "clair-obscur" qui ne laisse pas indifférent.

Vous aussi, vous avez immortalisé cet instant ce jeudi? Envoyez-nous vos photos via notre bouton orange Alertez-nous.

Que nous réserve ensuite le ciel?

Ce soir, le temps deviendra rapidement sec par l'ouest avec de larges éclaircies. Dans le centre et l'est du pays, le ciel sera d'abord très nuageux avec temporairement encore de la pluie. Cette nuit, la zone de pluie quittera notre pays pour l'Allemagne et le temps deviendra alors sec partout sous un ciel serein à peu nuageux. Les températures diminueront vers des valeurs de 0 à -2 degrés en haute Belgique et autour de +1 ou +2 degrés en basse et moyenne Belgique. Des plaques de glace pourront se former, principalement en Ardenne. Le vent sera généralement modéré et reviendra de l'ouest au sud-ouest. Des rafales de 60 km/h seront temporairement possibles.

Vendredi, le temps restera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les températures seront douces avec des maxima de 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans le nord du pays. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur sud.

Durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité sera variable et le temps sec. Les minima se situeront entre 3 degrés dans le sud-est du pays et 8 à 9 degrés dans l'ouest, sous un vent toujours modéré de sud.