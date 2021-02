Comment sont formés les chiens guides pour aveugles et malvoyants?

Les chiens guides améliorent considérablement la vie des personnes non voyantes. Pour y arriver, ces chiens sont choisis dès le plus jeune âge et sont formés durant 2 ans. Voyons comment cela se passe concrètement à travers le cas de Jules et de sa chienne Imagine.

Imagine est une jeune chienne de deux ans, croisée golden labrador. Elle est arrivée dans la vie de Jules, 17 ans, en décembre dernier. Nous les avons retrouvés chez eux, à Florennes.

L’adolescent a complètement perdu la vue à l’âge de 4 ans. Ce vendredi, il réalise une première balade avec sa chienne à proximité de la maison sous la surveillance de sa maman. "Un chien guide, c'était comme une nouvelle paire de chaussures. Quand on est dedans, au début ça fait un peu mal. Mais après on se sent bien et on est très confortable au bout d'un moment", nous explique Jules.

Elle s'est arrêtée avec les deux pattes sur la bordure

Les trajets doivent normalement être répétés à plusieurs reprises pour que le binôme apprenne à les parcourir en toute sécurité. Mais pour cette première à laquelle nous avons assisté, Imagine s’en est plutôt bien sortie. Un exemple: à l'approche une marche d'une quinzaine de centimètre, la chienne s'arrête pour prévenir son maître. "Elle s'est arrêtée avec les deux pattes sur la bordure pour me montrer qu'il fallait faire attention", précise Jules.

Comment sont sélectionnés les chiens?

Il faut dire qu'Imagine a très bien réussi sa formation et sait s’adapter à toutes sortes de situations. Mais tous les chiens n’ont pas droit à cet apprentissage: les labradors avec pedigree et en bonne santé sont privilégiés et sélectionnés en fonction de leur comportement.

Nous nous rendons dans l'association Les amis des aveugles et malvoyants où l'équipe nous explique le processus de sélection des chiens. "On va faire des petits tests. Donc on les met dans une pièce qu'ils n'ont jamais vue, pour voir comment ils découvrent la pièce", indique Clémence Slivinski, éducatrice des chiots au sein de l'asbl.

Rester attentif et calme malgré les distractions

A 8 semaines, les chiots débutent leur formation. Première étape: apprendre à obéir et à bien réagir en société. Durant un entraînement auquel nous assistons, les chiens apprennent à rester attentifs à leurs maîtres. "Cet exercice a pour but que le chien soit capable de continuer son travail malgré les distractions de ses congénères", précise Clémence Slivinski.

Ils doivent aussi apprendre à rester calmes et immobiles dans un bureau. "Ça permet, pour la personne qui va travailler au bureau pendant sa journée de travail, de savoir où se trouve son chien. Le chien ne va pas déranger les collègues", explique Anne Wilmet, éducatrice des chiens guides dans l'asbl Les amis des aveugles et malvoyants.

Après leurs journées de travail, les chiens retournent le soir et le week-end dans des familles d’accueil pour être correctement sociabilisés.

Après un an, les chiens commencent à apprendre leur métier de guide. Leur mission: repérer les obstacles, les éviter et signaler les dangers. "Si c'est un dos d'âne, une descente de bordure, une dénivellation, un trou, une flaque qui prend tout le trottoir, à ce moment-là il va s'arrêter", précise Anne Wilmet.

Je la vois vraiment comme Wonder Woman

A deux ans, les chiens prennent du service auprès de leurs maitres. Nous retrouvons Jules et Imagine. Grâce à la chienne, le jeune homme est beaucoup plus autonome. "C'est vraiment un compagnon de tous les jours. Elle m'accompagne à l'école. Elle dort dans son panier dans ma chambre. Ça change beaucoup, on n'est plus jamais seul en fait", confie Jules.

"Je la vois vraiment comme Wonder Woman (ndlr: Femme fantastique, héroïne de bande dessinée). Elle aide Jules et ça va continuer, et c'est son rôle de l'aider. Et je pense que c'est le rôle d'un super héros en fait", réagit la mère de Jules.

Après 8 ans de service, comme les autres chiens guides, Imagine aura droit à une retraite bien méritée, chez Jules ou dans une famille d’accueil.