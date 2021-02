Plusieurs ailes de la prison de Namur placées en quarantaine: 46 personnes positives

Selon nos informations, 46 personnes ont été détectées positives au coronavirus au sein des détenus et du personnel de la prison de Namur, et ce sur les 117 tests revenus jusqu'à présent. L'aile D, qui abrite les travailleurs de la prison, a été touchée par un premier cas. Aujourd'hui, trois ailes actives de la prison sont touchées. Ces ailes ont été placée en quarantaine et les tests suivent leur cours. Un plan de confinement a été mis en place jeudi soir.

La direction ne fait pas de commentaire pour l'instant.

Coronavirus en Belgique : où en est l'épidémie ce vendredi 19 février ?