Cinq ans avant que la population mondiale ne soit suffisamment vaccinée

D'ici 4,8 ans, 75% de la population mondiale sera vaccinée contre le coronavirus, ressort-il d'une nouvelle évaluation réalisée par Bloomberg. La Belgique atteindrait ce pourcentage dans un délai de 2,5 ans au rythme actuel.

Les calculs de l'agence de presse américaine Bloomberg sont basés sur les chiffres officiels de 87 pays et cette dernière table sur une immunité collective de 75% par vaccination complète (deux doses lorsque cela s'applique). Les pays manquants n'ont soit pas encore commencé leur campagne de vaccination, soit ne publient pas les données. La Belgique mise, elle, sur une immunité de groupe de 70%. Par rapport à la semaine dernière, le taux de vaccination en Belgique a ralenti. Notre pays se situe à la 32e place en ce qui concerne le nombre de doses administrées pour 100 habitants. La semaine dernière, la Belgique se classait encore à la 29e place. Selon Bloomberg, une moyenne de 18.600 doses sont administrées par jour, ce qui signifie qu'il faudra 2,4 ans avant que 75% de la population belge soit entièrement vaccinée. Il s'agit d'une légère diminution par rapport à la semaine dernière, où une moyenne de 18.956 vaccins par jour ont été administrés. Le gouvernement lui-même prévoit d'atteindre l'objectif de 70% de personnes vaccinées d'ici septembre de cette année. Au total, plus de 193 millions de doses ont été administrées dans le monde. Au rythme d'un peu moins de 5 millions par jour, il faudra 4,8 ans avant que l'ensemble de la population mondiale soit suffisamment vaccinée. Israël reste le leader absolu en matière de vaccination, 46,6% de la population ayant reçu une dose et 31,4% de la population étant déjà entièrement vaccinée. Les Seychelles et les Émirats arabes unis occupent les deuxième et troisième places. En Europe, le Royaume-Uni mène la danse avec 24,6% de la population qui a déjà reçu au moins une dose.