Coronavirus - Le Danemark va durcir ses restrictions à la frontière allemande

(Belga) Le Danemark va durcir ses restrictions à la frontière allemande, après une recrudescence des cas de Covid-19 dans une localité frontalière du royaume scandinave, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

En raison de la situation épidémique à Flensbourg (nord de l'Allemagne), "le gouvernement a décidé d'intensifier ses efforts à la frontière dano-allemande, où la police, entre autres, fermera un certain nombre de passages frontaliers et passera à un contrôle aux frontières considérablement intensifié", a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué. A compter de samedi minuit (heure locale), les autorités fermeront une dizaine de postes frontières. En Allemagne, avec qui le royaume partage près de 70 kilomètres de frontière terrestre, la maire de Flensbourg, Simone Lange, a indiqué que toutes les nouvelles infections détectées dans sa ville ces derniers jours, soit 80, concernaient le variant B.1.1.7 du virus, apparu en Grande-Bretagne et considéré comme plus contagieux. En conséquence, les habitants seront soumis à des restrictions plus importantes avec la mise en place d'un couvre-feu nocturne à partir de samedi, initialement pour une semaine. (Belga)