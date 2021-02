Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

L'épidémie de coronavirus en Belgique stagne sur un plateau, les indicateurs n'évoluant que peu au fil des semaines. Cela se confirme une nouvelle fois avec les données publiées samedi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 10 et le 16 février, une moyenne quotidienne de 1.886,4 nouvelles contaminations a été détectée. Ce qui représente une diminution de 5% par rapport à la période de sept jours précédentes.

TAUX DE REPRODUCTION Rt

Le taux de reproduction du virus est de 0,98, contre 0,99 la veille. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

Quant à l'incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s'établit à 236,3 (-17%).

Au total, depuis le début de l'épidémie, 749.739 infections ont été recensées.

TESTS

Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages, est de 5,4%. Le nombre de test quotidien n'a pas encore été communiqué.

HOSPITALISATIONS

Entre le 13 et le 19 février, 119 malades ont été hospitalisés chaque jour en raison de leur contamination au coronavirus. Il s'agit d'une diminution de 4% par rapport à la période de référence précédente.

Le nombre de lits occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 est en augmentation, à 1.606 vendredi, contre 1.588 jeudi, dont 313 en soins intensifs.

Nombre d'admissions le 19 février: 123

Nombre de sorties le 19 février: 120

DÉCÈS

Les décès s'affichent également en baisse, avec 39,4 personnes qui ont succombé au Covid-19 chaque jour entre le 10 et le 16 février (-4,8%).

VACCINATION

Une première dose de vaccin a été injectée à 385.311 personnes, soit à 4,18% de la population belge âgée de 18 ans et plus. Une seconde injection a été administrée à 245.518 bénéficiaires, soit 2,66% des 18 ans et plus.