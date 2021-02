Le prince Charles rend visite à son père le prince Philip, hospitalisé

(Belga) Le prince Charles a rendu samedi après-midi visite à son père le prince Philip, 99 ans, hospitalisé à Londres depuis mardi.

L'héritier du trône est arrivé samedi vers 15H20 GMT (15H20, heure de Bruxelles) au King Edward VII Hospital, sortant d'une voiture, un masque chirurgical sur le visage, et il est reparti après une visite d'une demie-heure environ. C'est le premier membre de la famille royale britannique à rendre visite au prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, depuis son admission à l'hôpital par "précaution" mardi soir. "Son hospitalisation est une mesure de précaution sur conseil du médecin de son altesse royale, après qu'il se soit senti indisposé", avait expliqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Une source au palais avait précisé qu'il n'était pas atteint par le Covid-19. Le prince Philip et la reine Elizabeth II ont reçu début janvier une première injection de vaccin contre le coronavirus, au château de Windsor, à l'ouest de Londres, où ils séjournent pendant le confinement en vigueur au Royaume-Uni. Le palais a indiqué vendredi que le prince Philip resterait "probablement à l'hôpital pendant le week-end et jusqu'à la semaine prochaine", précisant que le nonagénaire avait un bon moral. Aux abords de l'hôpital, Twanna Saleh, 10 ans, a brandi samedi une pancarte faite maison, illustrée d'un cœur bleu et d'une fleur et souhaitant "bon rétablissement" au duc d'Edimbourg. "J'ai subi une chimiothérapie pendant cinq ans, j'étais triste pour Philip, alors j'ai écrit cette lettre pour qu'il se sente mieux", a expliqué l'enfant à l'agence de presse PA. Le prince Philip a pris sa retraite en août 2017, après avoir participé à plus de 22.000 engagements publics officiels depuis l'accession de son épouse au trône en 1952. Il continue d'accompagner la reine, lorsqu'il le souhaite, pour certaines apparitions publiques. En juin 2017, il avait été hospitalisé deux nuits pour soigner "une infection liée à une pathologie existante". Il a été opéré de la hanche en 2018. En janvier 2019, il a eu un spectaculaire accident de voiture lorsque sa Land Rover a percuté un autre véhicule en sortant d'une allée du domaine de Sandringham et s'est renversée. Indemne, il a alors renoncé à conduire. Fin décembre 2019, il a été hospitalisé pendant quatre nuits au King Edward VII Hospital "en raison de problèmes de santé préexistants", selon le palais. Le prince Philip doit célébrer ses 100 ans le 10 juin. Sa petite fille, la princesse Eugenie, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, lui a rendu hommage en annonçant samedi les prénoms donnés à son fils. Le petit garçon, né le 9 février, a été baptisé August Philip Hawke Brooksbank. (Belga)