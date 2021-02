Faimes: un blessé dans un accident impliquant deux voitures

Deux voitures sont entrées en collision samedi après-midi à Faimes (province de Liège), indiquent dimanche matin les pompiers de la zone Hesbaye. Une personne a été désincarcérée et transportée à l'hôpital.



Les hommes du feu de la zone Hesbaye sont intervenus pour un accident entre deux voitures vers 15h40 samedi après-midi, à l'intersection entre la rue du Carillon et la Nationale 637 à Faimes. Une voiture s'est mise sur le flanc et une personne a dû être désincarcérée. Les pompiers ont coupé une portière du véhicule afin d'extraire la victime. Consciente, elle a été transportée dans un hôpital de la région. Il n'y a pas d'autre blessé. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues.