Une vague venue du Sahara va colorer notre ciel

Nous vous en parlions cette semaine: le Service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère (CAMS) annonce qu'un important panache de poussières sahariennes se dirige vers nous. Ce panache de poussières devrait toucher la Belgique ce dimanche en fin de journée ou lundi matin.

Le 6 février, le ciel était devenu jaune pour les mêmes raisons au-dessus d’une partie du Sud de la France. La Belgique devrait être encore plus touchée. Le ciel pourrait donc prendre une couleur un peu orangée en fin de journée ou lundi matin.

Mark Parrington, directeur scientifique au CAMS, explique: "Les panaches de poussière du désert peuvent provoquer un ciel rouge, une visibilité limitée ou des taches sur les voitures et les vitres à cause des dépôts de poussière."

Impossible pour le moment de savoir quel impact la vague aura sur notre ciel si elle passe durant la nuit.

Ce phénomène étonnant est assez rare arrive quelques fois seulement chaque année. Il se déroule plus souvent au cours de l’été, notamment lorsque les sols africains sont chauds et que soufflent des vents forts forçant la poussière et le sable à s’envoler en altitude.