Marche-en-Famenne: Tatiana, 13 ans, est portée disparue

La zone de police Famenne-Ardenne a publié dimanche un avis de disparition inquiétante sur les réseaux sociaux. Tatiana Weibel, 13 ans, a disparu depuis dimanche matin dans la région de Vielsalm.

"Nous recherchons Tatania Weibel née le 01/01/2008", indique la zone de police Famenne-Ardenne sur sa page Facebook. Au moment de sa disparition, l'adolescente était vêtue d'une doudoune mi-longue à capuche avec fourrure de couleur noire et de marque Canada Goose, d'un jeans noir et de chaussures de marque VANS noires et blanches. Tatiana mesure 1m60, est décrite comme corpulente et a les cheveux légèrement roux coiffés en chignon avec franges au front.

Les personnes disposant d'informations sont priées de contacter l'accueil zonal de la police au 084/310.311 ou de former le 101. Il est également demandé à Tatiana de se manifester afin de rassurer ses proches