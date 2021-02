Six personnes tuées dans un accident d'avion militaire au Mexique

(Belga) Six soldats ont été tués dans le crash d'un avion de l'armée dans l'est du Mexique. L'avion, un Learjet 45, se serait écrasé au décollage de l'aéroport d'El Lencero dans la municipalité d'Emiliano Zapata, dans l'état de Veracruz, a déclaré dimanche le ministère de la Défense. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le président Andrés Manuel López Obrador a réagi en adressant ses "plus sincères condoléances aux familles des six officiers et soldats qui ont perdu la vie dans un accident d'avion à Veracruz", a-t-il écrit sur Twitter. (Belga)