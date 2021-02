Crisnée: la commune veut s’attaquer aux inondations des chemins de remembrement

La Commune de Crisnée veut mettre fin aux inondations qui posent problème dans certains chemins de remembrement. A plusieurs endroits de la commune, les points bas de certains de ces chemins sont régulièrement inondés avec parfois des hauteurs d'eau qui peuvent atteindre 30 cm. Conséquences : le passage est compliqué, notamment pour les promeneurs qui sont de plus en plus nombreux.



La Commune veut apporter des solutions, en concertation avec les agriculteurs qui sont les premiers à utiliser ces chemins mais qui ne sont pas impactés par ces inondations (leurs machines passent partout). La Commune discute donc avec eux pour les "convaincre". Des solutions seront trouvées au cas par cas. Il y a une dizaine de sites qui posent des problèmes.



Quelle solution? Le premier cas concret est situé sur le point bas de la rue des Coquelicots. La Commune va créer un bassin sec d'un peu plus de 250 m2 sur le champ situé en aval du point bas. Ce bassin captera les eaux quand il y a des fortes pluies. L'eau s'en ira ensuite par infiltration et évaporation. Ces bassins permettront aussi de créer une nouvelle zone dédiée à la biodiversité.