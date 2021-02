Début de la vaccination avec un vaccin russe dans la bande de Gaza

(Belga) Dans la bande de Gaza, la campagne de vaccination contre le coronavirus a commencé avec le vaccin russe Spoutnik V, a fait savoir lundi le ministère de la Santé, géré par le Hamas, dans un communiqué de presse.

Environ 11.000 personnes devraient recevoir les deux doses du vaccin au cours des trois prochaines semaines. Le rival du président de l'Autorité palestinienne Mahmud Abbas, Mohammad Dahlan, a organisé dimanche la livraison des quelque 20.000 doses, un don des Emirats Arabes Unis. Ces vaccins sont arrivés dans la bande de Gaza par le poste frontière de Rafah avec l'Égypte. Il s'agit de la plus grande livraison dans la bande de Gaza. Le personnel médical sera le premier à recevoir une injection, suivi des patients atteints de maladies chroniques et des personnes ayant subi une transplantation d'organe, a précisé un porte-parole du ministère de la Santé. La semaine dernière, l'Autorité palestinienne avait envoyé 2.000 doses de la Cisjordanie à la bande de Gaza. Plus de 54.000 infections et 543 décès ont été enregistrés dans l'enclave depuis le début de la pandémie. Plus de 2 millions de personnes vivent dans la bande de Gaza, souvent dans des conditions précaires avec des soins de santé médiocres. (Belga)