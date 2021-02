Coronavirus - Cap des 500.000 morts aux Etats-Unis, un bilan "déchirant" pour Biden

(Belga) Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, qui a dépassé 500.000 morts lundi, est "déchirant", a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison Blanche.

"Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique (...) Nous devons le faire pour honorer les morts", a-t-il ajouté alors qu'il s'apprêtait à observer une minute de silence en présence de son épouse Jill Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de son époux Doug Emhoff. "Je demande aussi que nous agissions, que nous restions vigilants, que nous gardions nos distances, que nous portions des masques, que nous nous fassions vacciner", a-t-il ajouté. Après l'allocution, les deux couples de l'exécutif américain sont apparus devant la Maison Blanche, où ils se sont recueillis quelques instants, d'abord silencieux puis accompagnés dans cet hommage par le très populaire cantique "Amazing Grace", joué par un orchestre de marines. Joe Biden s'est ensuite signé, entouré de 500 bougies pour symboliser les 500.000 morts disposées sur le balcon de la Maison Blanche et sur les escaliers qui y mène, avant de disparaître aux regards et aux caméras. Avec 500.159 personnes ayant succombé au virus et plus de 28 millions de cas de contaminations, les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie. (Belga)