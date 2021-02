Covid-19: aux bras de jeunes bénévoles, des "aînées" rompent avec le mutisme

"C'est pas les uns contre les autres": Dilara, 25 ans, tend son bras à Geneviève, 91 ans. Ensemble, elles arpentent, tant bien que mal, les rues de la capitale pour sortir du mutisme et de la solitude infligés par les mesures liées au Covid-19.

Sous un soleil éclatant de février et malgré des températures encore fraîches, la nonagénaire qui vit seule depuis de nombreuses années, se réjouit de la visite de Dilara Ekici, étudiante de 25 ans et bénévole de l'association "Paris en Compagnie", dispositif de solidarité lancé en 2018 par la mairie de Paris à destination des plus de 65 ans, et soutenu par 3 associations (autonomie Saint-Jacques, les Petits frères des Pauvres et Lulu dans ma rue).

"J'ai un bras pour m'appuyer, je peux marcher un peu mieux que toute seule, et puis la compagnie c'est si agréable", s'enthousiasme Geneviève Dupaquier, une dame coquette aux yeux bleus perçants, qui laisse deviner un large sourire derrière son masque.

Les visites de bénévoles "ça (me) réconforte", confesse-t-elle, "j'ai le moral quand je les vois; d'abord je parle, et c'est important de parler" pour ne pas perdre la tête.

Pour Geneviève, comme pour les autres personnes âgées, le confinement et les restrictions sanitaires, "c'est vraiment très triste". "La vie c'est de sortir, de s'amuser... On ne peut plus maintenant. On est obligé de rester chez soi, on ne peut pas recevoir ses amis parce qu'il ne faut pas", ajoute ce brin de femme, plusieurs fois arrière grand-mère d'enfants qu'elle ne connait pas.

Elle regrette ces petites habitudes "à la résidence, où tous les samedis soirs on se faisait un petit apéro, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre". De vieilles routines qui rythmaient sa vie, avant, et dont le retour semble encore lointain.

- Plus de défense ? -

La semaine dernière, quelques voix au sein du Conseil scientifique (qui guide le gouvernement) ont estimé qu'il ne fallait plus enchaîner les confinements mais opter pour un "contrat social" entre générations, où les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler. Une idée à la "faisabilité très discutable", pour le ministre de la Santé.

"Pourquoi ? parce que les jeunes ne risquent pas d'attraper la maladie ? Parce qu'ils ont plus de défense que nous ?", s'agace Geneviève.

"La solitude est un sujet qui touche les personnes âgées mais qui touche aussi et en grand nombre de jeunes notamment, étudiants ou jeunes actifs", avertit l'adjointe chargée des Solidarités entre les générations à la mairie de Paris, Véronique Levieux. Deux groupes entre lesquels "il y a beaucoup plus de liens positifs et d'envie d'aller les uns vers les autres que de source de conflit", assure l'élue.

"Il n'y a pas de génération sacrifiée, personne n'a décidé d'envoyer le virus contre les jeunes", tempère de son côté Serge Guérin, sociologue spécialiste du vieillissement. Pour ce spécialiste, force est plutôt de constater "qu'il y a un truc qui fonctionne bien en France c'est l'inter-génération".

Selon un récent sondage Odoxa, 56% des Français craignent pourtant "un conflit des générations dans les mois qui viennent", "des désaccords importants entre les Français les plus jeunes et les plus âgés".

Assise sur un banc à deux pas du Sénat, Dilara Ekici, étudiante en quête d'un stage à Paris, balaye tout conflit avec les séniors: "C'est pas les uns contre les autres".

Pour Salma Eddourhri, 25 ans, autre bénévole, les jeunes ont "envie de vivre, envie de voir beaucoup de choses... Mais je suis contre ce confinement par génération". Ca reviendrait à sacrifier "une autre génération, (celle) des séniors et des aînés", opine-t-elle.

A Sèvres, commune à l'ouest de Paris, dans l'appartement exigu et empli de souvenirs d'Odette Tremon, 84 ans, parfois c'est la bénévole qui se laisse aller et raconte "(ses) problèmes".

"Je suis jeune diplômée et trouver un travail aujourd'hui c'est assez compliqué"... Bref, "des problèmes qui (la) chagrinent personnellement", avoue-t-elle.

"A 25 ans, je rentre chez moi à 18H, j'habite toute seule, je suis vraiment dans une situation d'isolement aussi", explique-t-elle. "Je suis privée de mes parents parce qu'ils vivent à l'étranger; avec la fermeture des frontières, je n'ai pas le droit d'aller les voir."

A d'autres moments, c'est Odette qui fond en larmes en évoquant le souvenir de son amoureux de 40 ans, parti brutalement fin août. A Noël, c'est ensemble que les deux femmes ont choisi de réveillonner.