Il braque le Proxy Delhaize de la rue Rogier à Namur avec un grand couteau: reconnaissez-vous cet homme?

Diffusé à la demande du parquet de Namur le 23-02-2021.

Le samedi 20 février 2021 vers 19h00, un vol avec violence a été commis au Proxy Delhaize situé rue Rogier à Namur. L’auteur est âgé d’une vingtaine d’années, mesure environ 1m80, est de corpulence normale et a les cheveux châtains. Au moment des faits, il portait un pantalon en jeans bleu foncé, un K-Way noir à capuche et un sweat beige avec des empiècements noirs sur les épaules et verts sur le dessus des manches. Il était en possession d’un grand couteau de cuisine et d’un sac à dos kaki de marque Adidas.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.