France: les protections périodiques gratuites à la rentrée prochaine pour les étudiantes

(Belga) Les protections périodiques seront gratuites à la rentrée prochaine pour toutes les étudiantes, a annoncé mardi la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, une décision qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité des jeunes.

Dans les prochaines semaines, les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires seront équipés en distributeurs de protections hygiéniques, a annoncé Mme Vidal lors d'une rencontre à Poitiers avec des étudiants. "On vise 1.500 distributeurs et une gratuité complète à la rentrée", a-t-elle ajouté. (Belga)