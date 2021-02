Italie: l'Etna a de nouveau projeté de la lave jusqu'à 300 mètres de haut

(Belga) Pour la cinquième fois en quelques jours, le volcan italien de l'Etna a projeté de la lave et des nuages de cendres dans l'air. Le volcan sicilien, haut de plus de 3.300 mètres, a commencé à trembler de plus en plus lundi soir et est entré en éruption, ont rapporté des experts de l'Institut de géophysique et de volcanologie (INGV) mardi.

Selon le rapport des experts, la nouvelle éruption a commencé dans le cratère sud-est vers 22h00. Environ une heure plus tard, de la lave a été projetée jusqu'à 300 mètres au-dessus du bord du cratère. Plus tard, un nuage de cendres de plusieurs kilomètres de long pouvait être vu dans l'air. Selon les chercheurs, le spectacle naturel nocturne n'est pas alarmant. Ils prévoient d'utiliser cette activité récente pour poursuivre la recherche sur les échantillons de matériaux que le volcan a projetés. L'Etna est très actif depuis la mi-février. (Belga)