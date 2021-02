Le nombre d'infections aux Pays-Bas augmente (+19%), surtout chez les enfants

(Belga) L'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a enregistré 29.977 tests positifs aux Pays-Bas au cours de la semaine écoulée, soit 19% de plus que la semaine précédente, a-t-il annoncé mardi. Les chiffres ont été publiés alors que le gouvernement néerlandais devrait annoncer plusieurs assouplissements dans les heures à venir.

Le RIVM constate que les Pays-Bas sont dans une "position vulnérable". "Si les mesures sont assouplies trop rapidement, le nombre d'infections, et donc le nombre d'admissions à l'hôpital, augmentera à nouveau", prévient l'institut. La semaine dernière, 263.291 personnes ont été testées, soit 38% de plus qu'une semaine plus tôt. Parmi ces personnes, 9,8% ont été diagnostiquées positives au Sars-CoV-2. Une semaine auparavant, 11,5% des tests étaient positifs. L'augmentation a été relativement plus importante chez les enfants de 0 à 12 ans. "Cela est peut-être lié à la réouverture des écoles primaires et des crèches deux semaines plus tôt, en combinaison avec le renforcement de la politique de dépistage: même avec des symptômes légers, ces enfants doivent être testés", explique le RIVM. En chiffres absolus, la tranche d'âge la plus jeune reste celle où le nombre d'infections est le plus faible. (Belga)