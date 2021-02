CélénaSophia nous présentent leur premier album: en tant que sœurs, "en un regard on se comprend"

Elles sont sœurs, chanteuses et forment le duo CélénaSophia. Elles viennent de sortir leur premier album « Les géantes bleues » et étaient ce mercredi sur le plateau du RTL INFO Avec Vous pour en parler.

Pourquoi ce titre ? Car "ce sont des étoiles très brillantes et très massives qui émettent beaucoup d’énergie. Et nous on les associe aux personnes qui sont là-haut et qui nous renvoient une force. Il parle d’évasion, de force, d’amour", explique Sophia.

Leur premier clip, pour la chanson Folie revient, est dans l’air du temps : confiné, mais avec une envie d’en sortir et de laisser parler sa folie. "On devait tourner un clip où on devait se trouver dedans mais dû au confinement, on s’est dit « pourquoi pas trouver une autre idée et improviser avec le public, les personnes qui nous suivent ? » On leur a proposé de nous envoyer une petite vidéo d’eux pour nous proposer leur folie et on a été très agréablement surprises des vidéos qu’on a reçues. Ils ont joué le jeu à fond", raconte Céléna.

Normalement, elles doivent lancer leur album le 30 mai en concert au Botanique. "On espère vraiment. Nous on garde le maximum de contact possible avec le public avec les réseaux sociaux, mais ce contact avec le public nous manque énormément", ajoute Céléna.

Deux sœurs qui bossent ensemble, qui font tout ensemble, est-ce parfois compliqué ? "Généralement musicalement on s’entend très bien. Elle arrive avec une compo, moi un texte et ça arrive assez naturellement donc pour ça ça va. Maintenant dans la vie en général c’est autre chose mais on reste très professionnelles", détaille Sophia qui résume : "En un regard on se comprend."

Céléna explique pour sa part que plus globalement, "on a toujours eu la même manière de voir les choses. Ça a toujours été notre but d’en faire notre métier donc c’était tout naturel pour nous de faire ce duo entre sœurs".