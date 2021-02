(Belga) Dans le contexte de pandémie de coronavirus, les jeunes prennent des décisions plus rapides pour l'achat d'un bien immobilier, selon une enquête menée par Axa Banque auprès de 1.000 jeunes (22-35 ans) et réalisée en marge du salon Batibouw.

Pour plus de la moitié des jeunes Belges (53%) ayant acheté un logement pendant la pandémie, la recherche a pris moins de trois mois, alors que ce n'était le cas que pour 40% des acheteurs au cours des cinq dernières années (avant le Covid-19). Les jeunes acheteurs étaient aussi mieux préparés pendant la pandémie car 38% d'entre eux avaient déjà reçu une proposition de crédit avant l'achat. Plus rapides qu'avant, les jeunes acheteurs se sont aussi montrés plus prudents car 64% des propriétaires récents avaient inclus des clauses suspensives dans leur contrat avec le vendeur, contre seulement 46% avant la crise du corona. Enfin, plus d'un tiers des jeunes propriétaires (36%) ont utilisé un canal digital pour négocier leur crédit contre 24% avant la période du coronavirus. (Belga)