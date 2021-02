42 magasins Carrefour Market en grève ce jeudi en Wallonie et à Bruxelles: "Nous souhaitons une autre politique de l'emploi!"

Plusieurs magasins Carrefour Market du groupe Mestdagh sont en grève ce jeudi. Les travailleurs des supermarchés wallons et bruxellois sont en désaccord avec la politique de l'emploi du groupe. Ce qu'ils souhaitent ? Plus de régularisation au niveau des contrats de travail.

42 magasins Carrefour Market du groupe Mestdagh intégrés sur les 49 que compte le groupe alimentaire sont à l'arrêt ce jeudi. En cause ? Les différents représentants des travailleurs ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la politique de l'emploi chez Carrefour Market du groupe Mestdagh, ce lundi lors d'une réunion. Face à des conditions de précarité de plus au plus pénibles pour les travailleurs, ces derniers se sont mis en grève pour se faire entendre.