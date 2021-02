Avis aux Bruxellois: les métros 2 et 6 interrompus les 2 prochains week-ends

Les lignes 2 et 6 du métro bruxellois seront interrompues entre Yser et Elisabeth les week-ends du 27 et 28 février ainsi que du 6 et 7 mars en raison de travaux, indique la Stib jeudi. Une navette de bus sera mise en place.

Dans le cadre de la rénovation du tunnel Léopold II et du renforcement de la dalle, les équipes de Bruxelles Mobilité doivent passer via le tunnel de métro de la Stib pour pouvoir intervenir. Ces travaux nécessitent donc l'interruption de la circulation des métros entre les stations Yser et Elisabeth pendant la durée du chantier. Des alternatives seront prévues pour les voyageurs qui devront se déplacer dans cette zone les deux prochains week-ends. Une navette de bus reliera en surface la station Elisabeth à la station Yser, tandis que les lignes de bus 49 et 87 seront prolongées jusqu'à Yser.