Immense rassemblement au parc de la Boverie à Liège: le bourgmestre fait appel à des agents de convivialité

Le bourgmestre de Liège était invité en direct dans le RTL INFO 13H pour réagir aux événements qui se sont produits la veille au parc de la Boverie. Plusieurs milliers de jeunes se sont rassemblés, de manière improvisée, pour profiter du beau temps, sans respecter le port du masque et les distanciations sociales. "J'essaye de réagir comme la police, avec discernement", a-t-il déclaré. Pour Willy Demeyer, il faut comprendre le message envoyé par les jeunes: "Il faut comprendre aussi que dans les villes où les gens n'ont pas de jardin, où les étudiants sont en kot, il doivent pouvoir profiter des jardins publics".

Mais d'autre part, selon le maïeur, il faut rappeler la norme: "Quoi qu'en disent les jeunes, le coronavirus est toujours bien là et il ne faut pas prendre le risque d'enclencher une troisième vague qui refermerait la Belgique pour des mois. C'est ce que vont faire les policiers aujourd'hui".

Nombre de patrouilles renforcé, agents de convivialité

Le bourgmestre annonce que le nombre de policiers sera renforcé: "Hier, nous avions cinq patrouilles à la Boverie. Ce soir, il y en aura beaucoup plus, et nous allons aussi travailler avec les agents de convivialité qui vont distribuer des masques et rappeler la norme, donc plutôt par la persuasion. Mais il sera fortement déconseillé d'apporter des boissons, de s'agglutiner par dizaines. On peut se promener dans les parcs, mais on ne peut pas y faire la fête, pas encore".

"S'ils constatent que le nombre devient trop important, ils fermeront le parc"

Willy Demeyer a également évoqué la possibilité de stopper les rassemblements: "Les policiers seront présents très longtemps à l'avance, c'est-à-dire qu'ils accueilleront les jeunes quand ils arriveront dans le parc, ils leur rappelleront les consignes et s'ils constatent que le nombre devient trop important, ils fermeront le parc en manière telle que le nombre total de personnes présentes ne soient pas trop important et que les règles soit respectées".