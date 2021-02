La maison du lac à Louvain-la-Neuve bientôt réhabilitée: à quoi ce bâtiment symbolique va-t-il servir ?

La maison du lac à Louvain-la-Neuve sera réhabilitée. Construit bien avant la cité universitaire et du lac, le bâtiment est symbolique et fait partie du patrimoine local. L'UCL veut en faire un lieu de rencontre et de détente pour ses professeurs. Mais il pourrait servir aussi de point horeca.

Au bord du lac de Louvain-la-Neuve, une maison blanche laissée à l’abandon s’apprête à entamer une nouvelle vie. Le bâtiment, aujourd’hui recouvert de tags, existait bien avant l’arrivée de l’université. L’UCL, qui en est le propriétaire, a de nouveaux projets pour cette petite bâtisse. "L'université souhaite pouvoir donner l'occasion à son personnel d'en faire un lieu de réflexion, d'idées, d'évasion pour par exemple des brainstormings, des mises au vert. L'université souhaite aussi faire un petit lien avec les familles. cela pourrait être un petit point snack horeca", détaille Nicolas Cordier, coordinateur développement urbain de l’UCL. Une demande de permis a été déposée. Certaines parties de la maison ne sont plus conformes. Des travaux de rénovation sont prévus.