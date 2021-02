Fêtards au Bois de la Cambre: "Les récalcitrants seront sanctionnés"

Images de fête ce mercredi soir à Bruxelles au Bois de la Cambre. Des milliers de jeunes se sont rassemblés en groupe au mépris de toutes les règles sanitaires, un peu comme cela s’est vu ce week-end. Cette fois-ci, le bourgmestre de Bruxelles promet de serrer la vis.

La fête battait son plein mercredi soir: danse, chant, cris, rigolade, boisson, comme si de rien n’était. Les distances et le mètre cinquante oubliés, pour de nombreux fêtards aucun masque sur la bouche.

Les images marquent et inquiètent les autorités: "Honnêtement, les chiffres ne sont pas bons, explique Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles-Ville. Je ne veux pas plomber l’ambiance, mais on doit faire attention. On a un retour des hospitalisations. Oui, on veut faire preuve de discernement, mais maintenant on va devoir donner un tour de vis parce qu’on ne peut pas laisser la solution partir."

Plus de fermeté. La police prend le message en compte dès aujourd’hui et modifie la stratégie mise en place. "Nous allons mettre en place sur le terrain encore plus de personnel, détaille Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. On va augmenter la capacité, on va commencer par le dialogue, on va mettre en garde. Les récalcitrants seront sanctionnés."

Ce week-end déjà, plusieurs parcs bruxellois étaient pris d’assaut. Pas de PV dressés, l’heure est à la compréhension, mais aujourd’hui c’est différent. "C’est vrai que ce week-end, on a demandé à la police de faire preuve de discernement, de les sensibiliser, d’aller un peu parler. C’était plutôt familial, ajoute Philippe Close. Mais comme on l’a vu hier avec des grandes fêtes dans les grandes villes de Belgique, ce n’est pas possible. Là on va beaucoup trop loin."

Des autorités obligées de réagir et la police amenée à sévir. Beaucoup comprennent l’envie des jeunes de se retrouver, mais ils leur demandent encore de la patience pour ne pas réduire tous les efforts à néant.