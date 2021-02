Gilles Paris, auteur tourmenté par la dépression, se dévoile: il partage un truc inattendu pour garder le moral

Gilles Paris était l’invité du RTLINFO Avec Vous pour nous parler de son dernier livre, "Certains cœurs lâchent pour trois fois rien". Un récit dans lequel l’auteur raconte des fragments de sa vie, dont de multiples dépressions. Son mari depuis 20 ans, Laurent, s’inquiète d'ailleurs pour lui actuellement : après la sortie de chacun de ses ouvrages, Gilles Paris sombre dans la dépression.



Arrêter d'écrire ? "Autant mourir"



"Laurent qui a un côté très pratique me disait ‘ben arrête d’écrire’, mais pour moi ... autant mourir. Donc je préférais prendre le risque", raconte Gilles Paris. Qu’est-ce qui fait qu’on plonge dans une dépression sévère ?, interroge notre journaliste Olivier Schoonejans. "Il y a plein de raisons", dit l’auteur qui, au cours de 25 ans de thérapie en a identifié quelques-unes, "mais pas forcément toutes".

Au fond, le gainage peut être mental

Aujourd’hui, Gilles Paris ne sent pas tout à fait à l’abri d’une rechute mais a confiance en l’avenir : "J’avance sans peur parce que je n’y pense plus", confie-t-il. La pratique d’une activité sportive s'est avérée cruciale pour s'en sortir. "La natation, ça peut vraiment aider les gens", affirme-t-il. En outre, le gainage, une position où on se met sur les coudes, peut aussi avoir des bénéfices psychologiques, ajoute-t-il. "Au fond, le gainage peut être mental. Dans la dépression il ne faut pas s’écouter tout le temps non plus", explique-t-il.