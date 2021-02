Les batraciens migrent pour se reproduire: pourquoi est-il important de les aider?

Pourquoi devons-nous faire attention aux batraciens en cette période ? Amandine Tiberghien, chargée de mission chez Natagora, est venue nous en parler sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.

C'est la période de migration et de reproduction des batraciens ?

"Les batraciens migrent pour se reproduire. C'est l'objectif qu'ils cherchent à atteindre et ils ont la spécificité, en tout cas pour les grenouilles et les crapauds, de toujours revenir dans la mare où ils sont nés, où ils se reproduisent chaque année. Ils ont une espèce de sonar qui leur permet de revenir là-bas chaque année."

Ils peuvent parcourir plusieurs kilomètres pour ça ?

"Oui. Malgré leur petite taille, certains peuvent parcourir un kilomètre donc c'est assez impressionnant."

Pourquoi est-ce la période ?

"Il y a un petit déclencheur qui se passe au moment où les nuits atteignent environ 7 degrés, où l'humidité est suffisante, elles se mettent à se déplacer vers les mares de reproduction. C'est assez marquant dans certains sites, on voit vraiment une vague de batraciens qui se déplacent. C'est très beau à voir, c'est très gai et c'est une belle activité pour aider les batraciens qui doivent parfois affronter des bordures, des trous, etc. C'est vraiment l'humain qui se met au service de la nature."

Les batraciens sont un peu visqueux, on a peur qu'ils piquent… Ce n'est pas très facile à approcher finalement, mais vous nous rassurez.

"Il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs pour cela que c'est une activité que l'on présente comme familiale. Par contre, ce que l'on conseille, c'est que ce sont des espèces à sang froid donc commencer à les toucher, cela peut leur créer un choc thermique et leur faire très peur. On conseille donc aux gens de toujours bien se mouiller les mains et de préférence de mettre des gants car il peut y avoir des bactéries sur nos mains. Il y a d'ailleurs un champignon qui a décimé une bonne partie de la population des salamandres et des tritons. On demande donc certaines précautions."

Comment cela se passe-t-il au niveau de la reproduction ?

"Dame crapaud n'a rien compris au féminisme. Elle va aller s'assurer de sa reproduction en emmenant un, deux, trois, parfois plus de crapauds masculins sur son dos et elle commence à avancer. Il faut bien s'imaginer que c'est là qu'elles ont besoin de notre aide. Quand elle arrive dans l'eau, elle peut avoir jusqu'à 10 mâles autour d'elle pour s'assurer de sa reproduction."

Ce sont des espèces en voie de disparition. Où en est-on à ce niveau-là ?

"C'est tout l'intérêt des sauvetages de batraciens chez Natagora, c'est aussi d'inciter les gens à encoder ce qu'ils observent. Cela nous permet de sortir des statistiques et de dire si on peut parler d'un déclin des batraciens en Wallonie et à Bruxelles. On ne peut pas dire qu'ils vont très bien pour l'instant."

À quel point les batraciens sont importants pour la biodiversité ?

"Le batracien est un animal utile pour nous parce qu'il mange pas mal d'insectes. Et puis, la biodiversité fonctionne un peu comme la maison. Si vous enlevez une tuile, l'eau va commencer à couler. Il va y avoir de l'humidité dans la maison et ainsi de suite, cela va créer des dégâts. Si on commence à enlever le batracien, le même phénomène va se passer. C'est important que l'ensemble des éléments de la biodiversité soient bien présents, qu'on ne permette pas qu'un élément aille mieux qu'un autre… C'est vraiment une histoire d'équilibre."