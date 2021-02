Rassemblements au Bois de la Cambre: des jeunes sont revenus ramasser les petits déchets ce matin

Après les rassemblements de jeunes, ce mercredi, au Bois de la Cambre, certains fêtards se sont mobilisés ce jeudi matin pour venir ramasser leurs déchets. Un jeune présent sur place témoigne : "On veut montrer qu'on sait faire la fête mais qu'on sait aussi assumer".

Une trentaine de jeunes se sont réunis au Bois de la Cambre, ce jeudi matin, pour ramasser les déchets accumulés la veille lors des rassemblements. Quelque 2.000 personnes ont en effet décidé de profiter des premiers rayons de soleil, ce mercredi après-midi à Bruxelles, alors que les mesures sanitaires interdisent toujours les gros rassemblements. "Pour ma part, je trouve que ça devient super long... Le gouvernement est beaucoup trop strict au niveau des règles. On a envie de retrouver notre liberté, de vivre comme on vivait avant, de voir du monde. Le fait de voir plusieurs personne comme ça, même si on ne leur parle pas, et le retour du beau temps, ça fait du bien", témoigne Thomas Vandenbranden, un jeune travailleur de 22 ans.

Mais je ne suis pas étonné de voir autant de personnes, tous les jeunes en ont marre

Originaire de la région de Soignies, le jeune homme était venu rejoindre sa petite amie qui étudie à l'ULB. Le couple a décidé, avec deux ou trois amis, de se rendre au Bois de la Cambre pour aller se promener et profiter de la météo estivale. "De base, on était venu en petit comité, à quatre. Puis là-bas, on a rencontré d'autres amis sans s'être concertés. Mais je ne suis pas étonné de voir autant de personnes. Tous les jeunes en ont marre et d'ailleurs, il n'y avait pas que jeunes présents mercredi. Il y avait aussi des adultes et des personnes d'un peu tous les âges", raconte-t-il.

Capsules, petits papiers et mégots

Après avoir bien profité de l'après-midi, la bande de copains a finalement quitté les lieux sans imaginer qu'autant de déchets pourraient y être abandonnés. "En partant, on a vu le bordel qu'il y avait donc on s'est dit qu'on reviendrait demain pour nettoyer. On a commencé à 10 heures ce matin et on a ramassé des capsules, des petits papiers et aussi beaucoup de mégots. C'était vraiment des petits déchets mais je pense que la commune était déjà passée pour ramasser les gros déchets", développe le jeune homme.

L'objectif derrière cette "bonne" action? Montrer qu'ils peuvent assumer la conséquence de leurs actes. "Hier, on a fait la fête. On n'a pas respecté la loi, certes, mais on sait quand même réparer nos conneries. On sait faire la fête mais on sait aussi assumer et corriger les mauvaises choses que l'on fait. Et les autres personnes qui sont venues nettoyer nous disaient la même chose. J'avoue que j'étais étonné de voir autant de jeunes pour ramasser les déchets ce matin mais vu le nombre qu'il y avait hier, ce n'est pas beaucoup", confie-t-il.

Que répondre aux personnes âgées ?

Quant aux personnes qui pointent du doigt le comportement "irresponsable" des jeunes, voici ce que Thomas leur répond : "Chacun à son avis par rapport au Covid. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Il faut de tout pour faire un monde. Nous, on est entre jeunes. Pour ceux qui ont encore leurs grands-parents, évidemment, on ne va pas les voir exprès pour ne pas les contaminer. On reste entre nous."