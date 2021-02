Plusieurs records de douceur pour un mois de février ont été enregistrés mercredi et jeudi dans l'est et le nord de la France, notamment à Lyon, Dunkerque, ou Chamonix, a annoncé Météo-France.

Une masse d'air exceptionnellement douce s'étend sur une grande partie de l'Europe, où les températures ont dépassé de 10 à 15°C les moyennes saisonnières mercredi, notamment en France.

Ainsi, des records de douceur pour un mois de février étaient déjà tombés mercredi, avec par exemple 22,7°C à Colmar (précédent record 21,8°C en février 1990), 21,5°C à Pontarlier dans le Doubs (21,0°C en février 1960), 19,1°C à Dunkerque (19,0°C en février 1959), ou encore 20,8°C à Lons-le-Saunier (station ouverte en 1972, où la température n'avait jamais dépassé les 20°C en hiver).

Et d'autres stations ont dépassé ou égalé les records mensuels jeudi dans le nord-est et le centre-est. Comme Lyon avec 21,9°C (égalité avec le record de février 1958), Bourg-en-Bresse avec 21,5°C (précédent record 21,3°C en février 1960), Strasbourg avec 21,1°C (égalité avec le record de février 1990), ou encore Chamonix avec 20,1°C (précédent record 19,6°C en février 2011).

S'il est difficile d'attribuer un événement météo précis au réchauffement climatique, la hausse des températures est en ligne avec les prévisions des scientifiques.

Après ces quelques jours de douceur exceptionnelle, Météo-France prévoit un retour aux températures de saison ce week-end.