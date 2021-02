Bruxelles: une prime aux commerces "non essentiels" est désormais accessible

Les commerces et secteurs dits "non essentiels" qui sont restés fermés au mois de novembre peuvent désormais introduire une demande d’indemnité, et ce jusqu’au 25 mars. Le montant de la prime dépend des coûts fixes et de la perte de chiffre d’affaires.

Une prime pour les commerces et secteurs dits "non essentiels" vient d'être mise en place par le gouvernement bruxellois. Les travailleurs qui souhaitent en bénéficier ont un mois pour introduire leur demande. Cette nouvelle prime, mise en place par le gouvernement bruxellois, est destinée aux commerces et secteurs dits "non-essentiels" qui ont dû fermer sur la base des décisions du Comité de concertation du 30 octobre dernier. Les commerces ayant pu rouvrir depuis lors sont également éligibles à la prime. Le montant de cette prime dépend des coûts fixes tels que le loyer, la facture d'électricité et de gaz, et de la perte du chiffre d'affaire de l'entreprise. L'indemnité pourra atteindre jusqu'à 5000 euros. Les métiers de contact qui ont bénéficié d'une avance de 1500 euros peuvent également introduire une demande. Au total, près de 19.500 établissements sont concernés par cette aide. Le gouvernement bruxellois a prévu un budget de 78 millions d'euros. L'introduction de la demande est accessible sur le site de Bruxelles économie Emploi: www.primecovid.brussels. Le secteur de l'Horeca, toujours fermé, ainsi que d'autres secteurs particulièrement impactés (comme ceux de l'événementiel, du monde de la nuit, de la culture, des fournisseurs de l'Horeca) seront concernés par la prochaine prime "Tetra", plus ciblée et plus importante en termes de montants en raison de la durée de la fermeture à laquelle ils font face.