Incendie à Sint-Pieters-Leeuw: "Il est recommandé de garder fenêtres et portes fermées"

Nous avons reçu plusieurs signalements d’incendie à Sint-Pieters-Leeuw via le bouton orange Alertez-nous. Le feu a pris dans une habitation de la rue Eugène Ghijs.

Les pompiers sont toujours sur place. Sur Facebook, la commune prévient de ne pas sortir de chez soi dans un rayon de 500 mètres. "Il est recommandé de garder les fenêtres et les portes fermées et de rester à l’intérieur autant que possible. Les pompiers continuent de surveiller le site de près. Un feu comme celui-ci peut encore s’enflammer. Les pompiers resteront sur place durant les prochaines heures."

Via Alertez-nous, vous êtes plusieurs à prévenir également d’un risque d’amiante.