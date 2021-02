Incendie à Pétillon: le trafic de métro perturbé

Un début d’incendie a pris ce matin sous une rame de métro dans la station Pétillon au sud de Bruxelles vers 6h30. Les pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer la station et maîtriser le feu. La station est toujours fermée et les métros de la ligne 5 sont interrompus entre Mérode et Hermann-Debroux. Le compte Twitter de la Stib indique qu’ils sont remplacés par des M-Bus.

"On est en train de dégager la rame de métro, ajoute le porte-parole de la STIB. Il n’y a pas eu de blessé. On va pouvoir rétablir le trafic très prochainement. En revanche, on va garder la station fermée jusqu’à 12h pour bien ventiler et évacuer la fumée." Il ne sera pas donc pas possible de descendre à la station Pétillon ce matin.