Vaccination des seniors et personnes handicapées: Bruxelles met des taxis gratuits à disposition

La ville de Bruxelles et les CPAS mettent en place un service de taxis gratuit pour permettre aux seniors et personnes à mobilité réduite de se faire vacciner. Il faudra passer par les centres de quartier pour obtenir les bons à faire valoir auprès des Taxis Bleus et Taxis Verts.

La Ville de Bruxelles et ses CPAS et centres de quartier facilitent l'accès de tous aux centres de vaccination bruxellois. Les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite peuvent compter sur les services des Taxis Bleus et des Taxis Verts. Ces deux sociétés de taxis ont remporté le marché public attribué par la Ville de Bruxelles.

"L’idée est de continuer à rester présent et de garder le contact avec les seniors de notre ville en proposant à ceux et celles qui ne peuvent se déplacer, un moyen de se rendre vers leur centre de vaccination. En sollicitant les taxis via un marché public, notre volonté est d’offrir ce service aux seniors tout en permettant par la même occasion de remettre au travail les taxis qui ont été lourdement touchés par la crise sanitaire," explique Philippe Close, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Des bons taxi

Les seniors et les personnes handicapées de la ville de Bruxelles, mais aussi des arrondissements de Haren, Neder-Over-Heembeek et Laken qui ne peuvent se rendre par leurs propres moyens dans un centre de vaccination, peuvent appeler gratuitement les centres de quartier au 0800 35 550. Les centres de quartier enverront ensuite aux personnes les moins mobiles des bons de taxi. Ensuite, les patients eux-mêmes réservent un taxi pour se rendre au centre de vaccination de leur choix et paient avec les chèques qu'ils ont obtenus.

"Nos Centres de Quartier comptent plus de 500 personnes âgées isolées qui n'ont pas toujours la possibilité de prendre les transports en commun ou de demander de l'aide à un proche," explique Khalid Zian, président du CPAS de la Ville de Bruxelles.

Les personnes âgées et handicapées ont été aidées, mais en même temps, la Ville de Bruxelles considère qu'il s'agit aussi d'une aide au secteur du taxi, durement touché dans la capitale. Cela leur permettra d'effectuer quelques voyages supplémentaires. Tous les seniors enregistrés dans la Ville de Bruxelles recevront dans les prochains jours une lettre indiquant la procédure à suivre.