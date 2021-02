Woluwé-Saint-Lambert: les riverains dérangés par un sifflement étrange, l'origine est enfin connue (vidéo)

Un sifflement étrange dérange les riverains du quartier Georges-Henri à Woluwé-Saint-Lambert depuis plusieurs semaines. Vous nous avez contactés à ce sujet via le bouton orange Alertez-nous.

Delphine, résident du quartier, a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un aspirateur chez les voisins. "Je me suis réveillée plusieurs fois par nuit en pensant que mes voisins aspiraient. Et puis, au fil du temps, j'ai compris que le bruit venait de l'extérieur. Il venait du toit donc on a pensé à un drone."

Suite à des échanges entre riverains, une personne a finalement pu filmer l'origine du problème: une cheminée d'une habitation située sur le Boulevard Brand Withlock.

Les autorités ont été interpellées. L'échevine de l'urbanisme a contacté tous les syndicats environnants pour cibler le problème. Il s'agit d'une d'un clapet de fermeture de cheminée défaillant de l'habitation. Il sera remplacé aujourd'hui. Une évaluation sera ensuite faite.