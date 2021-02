Le pompiste de Comblain-au-Pont-devant la justice: il avait tué l'un des 5 cambrioleurs venus chez lui

Dominique Castronovo, le pompiste de Comblain-au-Pont, était devant la justice vendredi matin. Il avait tué par balle un de ses cambrioleurs en octobre 2018. Les avocats ont plaidé ce matin à propos de la qualification des faits qui sera déterminante en vue du procès.

Devant le juge ce matin, Dominique Castronovo reproduit la scène et le geste posé cette nuit-là. Octobre 2018, cinq individus avaient tenté de cambrioler une station-service de Comblain-au-Pont. Après avoir été confronté aux gangsters, le gérant avait utilisé son arme pour tirer vers leur véhicule. Un malfrat avait été touché et avait succombé à ses blessures. Le jeune homme était âgé de 19 ans.

Aujourd'hui pour la partie civile, le pompiste a agi de sang froid et a voulu faire justice soi-même. Jean-Philippe Mayence, avocat de la famille de la victime, explique: "Le fait d'attendre dans son magasin ou plus exactement dans sa pompe à essence avec une arme chargée au cas ou quelqu'un arriverait; est démonstratif d'un esprit justicier. Je ne demande pas vengeance, je demande qu'on donne une qualification adéquate au fait de la cause."

Le pompiste risque plusieurs années de prison

Le jour des faits, les cinq jeunes encagoulés avaient dérobé des cigarettes et de l'alcool. Dominique Castronovo aujourd'hui âge de 74 ans, a expliqué avoir voulu immobiliser le véhicule et n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Pour l'avocat du pompiste, Pascal Rodeyns, l'objectif est de "comprendre l'état d'esprit dans lequel il était au moment où il tire. Ce que je soutiens c'est que mon client qui est peut-être chasseur qui dort dans cette station, n'est pas animé par une intention de tuer ou de blesser qui que ce soit."

Homicide involontaire ou coups et blessures ayant entraînés la mort sans intention de la donner? La qualification des faits sera connue dans les prochaines semaines. Dominique Castronovo risque plusieurs années de prison.