Comment la digitalisation va changer le monde: "L'école est devenue un concept artificiel"

Thierry Geerts, le patron de Google Belgique, était l'invité du RTL Bienvenue. Dans son dernier livre, Homo Digitalis, paru récemment, il évoque la transformation digitale que connait notre monde. Une transformation qui ne fait que commencer, et qui concerne tous les pans de la société.

Y compris le monde de l'enseignement. L'école telle qu'on la connait est devenue un concept "artificiel", écrit-il. "Je prends en exemple: quand on a apprend une langue à l'école, on ne peut pas prendre son smartphone pour traduire un mot, alors qu'on peut le faire très facilement avec un smartphone. Dès qu'on rentre à l'école, on est obligé de ne plus utiliser ces technologies qui permettent, pourtant, d'être plus en contact avec les êtres humains. Et ça, c'est bizarre. Mettons l'école au diapason de la technologie. Utilisons ce qu'on a appris en 2020 avec le confinement: dans certains cas, une 'télé-école' peut s'avérer plus efficace. Mettons les élèves ensemble et coachons-les plutôt que de leur apprendre des choses qui se trouvent dans leur téléphone très facilement", estime Thierry Geerts dans le RTL info Bienvenue, ce vendredi.

Cependant, on est très loin de cette vision de l'enseignement. "C'est le problème: on est dans un tout nouveau monde, et on apprend encore toujours de l'ancienne façon".