Le comité de concertation a débuté: à quoi va ressembler notre déconfinement?  

Le comité de concertation se réunit une nouvelle fois ce vendredi, à partir de 14h.

Un comité de concertation se tient ce vendredi à partir de 14h au Palais d’Egmont. Avant ce comité de concertation, un comité ministériel restreint s'est tenu ce matin. Il a réuni le Premier ministre et ses 7 vice-Premiers. Le but étant de définir la position du gouvernement fédéral car il existe encore quelques différents entre les partisans d’un peu de relâchement et le duo rigoriste De Croo/Vandenbroucke.

DIRECT





14h13 - Georges Gilkinet (Ecolo), ministre de la Mobilité, s’exprime brièvement au micro de RTLINFO. Au menu des discussions de ce comité de concertation, "la santé des Belges", dit-il. Et d’ajouter : "La santé, c'est le corps et l'esprit".



13h55 - Les politiques arrivent au Palais d'Egmont. Pour rappel, ce comité réunit les chefs des gouvernements des régions, des communautés et du fédéral, les Vice-Premiers ministres fédéraux, et les ministres de l’Intérieur et des classes moyennes.









13h50 - Une dizaine de personnes du Vlaams Belang demandent la fin du couvre-feu. À Bruxelles et en Wallonie, le couvre-feu débute à 22h et se termine à 6h. En Flandre, il s'étend de minuit à 6h.

13h40 - Le collectif "trace ton cercle" s'est présenté devant le palais pour demander une présence à 100% des élèves à l'école. Deux personnes ont tracé des cercles, la police est intervenue pour leur demander de quitter les lieux.