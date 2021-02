Centres d’esthétique, de tatouage et de massage rouvrent lundi: "On laisse notre colère derrière nous et on respire"

La seule "bonne nouvelle" de ce vendredi est la confirmation que les métiers de contacts, comme les salons de soins ou les tatoueurs, pourront rouvrir ce lundi 1er mars.

Laurence Wuylens, présidente de l'Union nationale de l'esthétique et du bien-être (Uneb), n'a pas caché sa satisfaction dans le RTL INFO 19H.

"C'est un vrai soulagement. On l'attendait depuis longtemps. On a connu beaucoup d'injustices, en décembre et par rapport aux coiffeurs. Maintenant, on laisse notre colère derrière nous et on respire."

Comme chez les coiffeurs, les carnets de rendez-vous sont-ils déjà bien remplis ? "Les carnets de rendez-vous sont pleins durant des semaines. Déjà depuis l'annonce indiquant qu'on pourrait rouvrir le 1er mars, on s'est préparé. Les guides sectoriels ont été validés. On connaît les mesures qui devront être prises. Les appareils qui mesurent le CO2 vont nous permettre de ventiler et aérer plus facilement pour suivre les règles de manière stricte. Nous sommes prêts. On se réjouit aussi que les jeunes puissent reprendre leur apprentissage."

