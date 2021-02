Coronavirus - L'Estonie durcit les mesures de restriction, sur fond de percée "critique" du Covid

(Belga) La propagation du Covid-19 en Estonie est sur le point d'atteindre des proportions critiques, a mis en garde un haut responsable de Santé au moment où le gouvernement durcit les restrictions pour faire face à un des taux de contagion les plus élevés d'Europe.

Le taux de contamination en Estonie est actuellement de 887,75 pour 100.000 habitants sur la moyenne des sept derniers jours et le rythme de contagion est très rapide, ont dit les autorités. "La situation est hautement critique", a signalé à la presse Ullar Lanno, le patron de l'autorité de santé du pays. Selon lui, les hôpitaux sont à la limite de leur capacité et les centres de vaccination prévus risquent de devoir être utilisés aussi en salles de traitement pour patients atteints du Covid. Le gouvernement estonien a aussi donné vendredi son feu vert à des restrictions dans une tentative d'endiguer le taux d'infection pour qu'il s'atténue la semaine prochaine. Les services religieux seront fermés, les musées et les théâtres fermés, tandis que les rassemblements de plus de dix personnes à l'air libre ne seront plus autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures. (Belga)