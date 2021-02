Prévisions météo: un ÉPAIS BROUILLARD couvre les routes ce matin

Demain, la journée débutera avec des nuages bas ou du brouillard par endroits. En cours de journée, le temps deviendra assez ensoleillé bien que le risque de nuages bas demeure plus élevé au nord du pays. Il fera sec avec maxima compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré de nord-est.