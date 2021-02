Merryl a marqué l'histoire de l'armée américaine: elle est la seule femme noire à piloter un avion de l'US Air Force (vidéo)

Merryl Tengesdal est originaire du Bronx. L'Afro-américaine est inscrite dans l'histoire de l'armée américaine car elle est la seule femme noire à piloter l'avion espion U-2 de l'US Air Force. Elle a décidé de devenir pilote à un moment où les minorités étaient peu représentées dans le secteur de l'aviation. Mais Meryl aime les challenges et en 2004, elle avait suivi un entraînement pour devenir pilote de l'avion U-2.

La colonel à la retraite a à son actif 3.400 heures de vol dans six avions différents et plus de 300 heures de combat à l'appui de l'opération Enduring Freedom et de l'opération Iraqi Freedom.

À 49 ans, elle travaille comme entraîneuse physique dans un club de sport local à Sacramento, en Californie. Elle-même maman, elle est aussi famille d'accueil pour des jeunes dans le besoin.