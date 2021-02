Coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation contre le cancer du côlon

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo donnera ce dimanche le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation contre le cancer colorectal, organisée par l'ASBL Stop Cancer côlon pendant tout le mois de mars.

"En cette période si particulière, il importe plus que jamais d'attirer l'attention sur le cancer du côlon, une maladie qui touche un Belge sur 20, contre laquelle la prévention est importante. C'est pourquoi je soutiens la lutte contre le cancer du colon et souhaite beaucoup de succès à l'ASBL Stop Cancer côlon", dit Alexander De Croo dans un message qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Au cours de la première semaine du mois de mars, tous les parlementaires fédéraux recevront un ruban bleu, symbole de la la lutte contre cette maladie, qu'il leur sera demandé de porter tout au long de la campagne. Le premier exemplaire sera remis au Premier ministre le 2 mars. "Contrairement aux années précédentes, nous mettons l'accent cette année sur la collecte de fonds. Comme d'autres associations caritatives, nous constatons qu'il est plus difficile de trouver du financement en pleine pandémie", explique le fondateur et gastro-entérologue Luc Colemont. Plus d'information sur https://stopcancercolon.be. (Belga)