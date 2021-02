Coronavirus: pour cet expert, "au moins 90%" de la population belge devrait être vaccinée, Yves Van Laethem lui répond

L'émission C'est pas tous les jours dimanche est revenue sur l'évolution de la vaccination en Belgique. Au-delà des problèmes qui se sont enchaînés ces derniers jours (convocations confuses ou qui se retrouvent dans les spams, centres de vaccinations sans personne à vacciner,...), le sujet du pourcentage de personnes à vacciner pour assurer une immunité suffisante est revenu sur la table. Alors qu’on parlait de 70%, certains avancent désormais le chiffre de 90%.

Pour Hans-Willem Snoek, professeur de Microbiologie et immunologie à Université de Columbia, il faudrait "essayer d'atteindre les 100%". Il explique pourquoi. "Il y a plusieurs raisons. La première est que les vaccins ne sont pas à 100% efficaces. Donc 70% de la population vaccinée, cela veut dire qu’on a protégé 60%, ce n’est pas suffisant. Deuxièmement, le variant anglais est plus infectieux. Quand le virus est plus infectieux, il faut vacciner une proportion plus grande de la population (de 75% à 85%). La troisième raison est le variant sud-africain. On sait que les vaccins ne protègent pas autant contre ce variant. Il faut donc vacciner plus et cibler 90-95% de la population pour être sûr", précise-t-il.

Et d'ajouter: "En plus, il faut limiter la circulation du virus au maximum. Sinon, le virus va muter et on aura des variants plus infectieux ou des variants contre lesquels, les vaccins ne seront pas suffisamment protecteurs. Je dirais qu’il faudrait avoir comme objectif de vacciner 100% de la population, même si on n’y arrivera pas. Cela devrait être le but", a-t-il conclu.

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, lui a répondu sur le plateau. "Je rajouterais un groupe : les enfants. Nous n’allons actuellement pas vacciner les enfants de moins de 16 ans. Or, ils sont une partie de notre population. Il est clair que le but est de vacciner le plus possible. J’insiste pour dire qu’il faut protéger les 33% de la population à haut risque, et le plus possible les autres."