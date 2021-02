Quel est le but du couvre-feu? Le rappel d'Yves Van Laethem (vidéo)

Le couvre-feu est maintenu de 22h à 6h du matin à Bruxelles, tandis qu'il est de minuit à 5h en Flandre et en Wallonie. Quelle est l'utilité du couvre-feu ? Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, l'a rappelé.

Beaucoup de personnes se questionnent sur l'utilité d'un couvre-feu. Cette question était encore au cœur du débat de C'est pas tous les jours dimanche. Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a donc rappelé son objectif. "Le couvre-feu a pour but de limiter les contacts, de limiter surtout les contacts étroits tardifs et à l'intérieur. Ce n'est pas spécialement pour l'extérieur. On veut éviter que les gens ne soient jusque trois heures du matin à festoyer dans des circonstances où, alcool et autres aidant, les contacts sont beaucoup plus proches. Un couvre-feu, ça a un sens parce que c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire par rapport à des bulles qui s'entrechoquent. À ce moment-là, on aurait tous aimé un couvre-feu identique pour le pays."