Netanyahu accuse l'Iran de l'attaque d'un navire israélien, promet de riposter

(Belga) Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé lundi l'Iran d'être à l'origine de l'explosion la semaine dernière sur un navire israélien en mer d'Oman et a promis une riposte contre des intérêts iraniens "partout dans la région".

Le MV Helios Ray, un bateau israélien transportant des véhicules, effectuait le trajet entre la ville saoudienne de Dammam et Singapour, au moment de l'explosion qui a eu lieu au large du sultanat d'Oman, selon Dryad Global, une société spécialisée dans la sécurité maritime. La mer d'Oman est située entre l'Iran et Oman, à la sortie du stratégique détroit d'Ormuz par lequel transite une grande partie du pétrole mondial et où opère une coalition dirigée par les Etats-Unis. "Il est clair que c'est un acte iranien. Et pour ce qui est de ma riposte, vous connaissez ma politique. L'Iran est le plus grand ennemi d'Israël et je suis déterminé à l'arrêter et nous allons le frapper partout dans la région", a déclaré M. Netanyahu lors d'une interview à la radio. "Plus important encore, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire que ce soit, dans un accord ou sans accord. C'est ce que j'ai dit à mon ami, le président (américain Joe) Biden", a ajouté le chef du gouvernement israélien, actuellement en campagne pour les législatives du 23 mars. Il s'exprimait après des frappes nocturnes attribuées à Israël contre des éléments pro-iraniens en Syrie voisine. (Belga)